Subaru Crosstrek für 199 Euro im Monat

Subaru bietet den Crosstrek im so genannten „Action“-Leasing an. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren und 5000 Kilometern gibt es im Jahr den kompakten Crossover zu Monatsraten ab 199 Euro. Eine Sonderzahlung wird nicht erhoben. Kunden können aber ihren Gebrauchtwagen in Zahlung geben – und als Sonderzahlung verrechnen: Dadurch sinkt die monatliche Rate sogar auf knapp 136 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30. September dieses Jahres.

In Zusammenarbeit mit Subaru Finance sind im Action-Leasing zudem längere Laufzeiten über bis zu 60 Monate und eine jährliche Laufleistung von 10.000 Kilometern möglich. Auch Gewerbekunden profitieren bei den teilnehmenden Subaru-Vertragspartnern von besonderen Angeboten.



Zusätzliche Sicherheit bietet die optionale Service-Flatrate für 19,99 Euro im Monat. Sie deckt die die turnusgemäßen Wartungen gemäß Herstellervorgabe ab. Inbegriffen sind dabei sowohl Material- als auch Lohnkosten. (aum)