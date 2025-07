Nachdem sich Oliver Rowland (Nissan) bereits vorzeitig beim Rennen in Berlin den Fahrerweltmeistertitel in der Formel gesichert hatte, schnappte sich Porsche nach zwei spannenden Rennen in der Weltmetropole London am Wochenende die WM-Trophäe in der Team- und in der Herstellerwertung. Fahrer-Vizeweltmeister wurde Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) vor Pascal Wehrlein (Porsche). (aum)