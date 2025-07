Gilles Vidal übernimmt die Designverantwortung bei Stellantis

Gilles Vidal ist zum neuen Head of Design für die europäischen Marken von Stellantis ernannt worden. Er tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Jean-Pierre Ploué an, der das Unternehmen verlassen wird.

Vidal kehrt nach fünf Jahren bei der Renault Group zurück zu Stellantis und begann seine Karriere 1996 bei Citroën. Später wechselte r zu Peugeot, wo er für Fahrzeuge wie den 308, 3008 und 208 verantwortlich zeichnete, die alle zwischen 2015 und 2019 als European Car of the Year (COTY) ausgezeichnet wurden. Bisher hat Vidal in seiner Karriere zehn Preise gewonnen. (aum)