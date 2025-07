Nur in Spanien steigen die Motorradzulassungen

Im ersten halben Jahr sind die Motorradzulassungen in den fünf größten europäischen Märkten um 11,3 Prozent zurückgegangen. Wie der Herstellerverband Association des Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM) meldet, blieben die Neuzulassungen mit 542.361 Einheiten fast 70.000 Fahrzeuge hinter dem Vorjahresergebnis zurück. Lediglich in Spanien stiegen die Verkäufe um fünf Prozent. Italien kam mit einem Minus von 4,2 Prozent am glimpflichsten davon. Frankreich und Großbritannien verzeichnete Rückgänge von 14,8 bzw. 19,8 Prozent und Deutschland mit knapp 90.000 Neuanmeldungen 29 Prozent weniger. Die fünf Länder stehen für rund 80 Prozent des Absatzvolumens in Europa.

Der Kleinkraftmarkt (bis 45 km/h) verbuchte ein Volumen von 68.690 Neufahrzeugen. Das waren 19,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2024. Hier fällt Großbritannien als bedeutender Markt heraus, Belgien und die Niederlande hinzu. Mit über einem Viertel und fast einem Drittel weniger Kleinkrafträder rund -roller, waren Frankreich und Italien am stärksten betroffen. Deutschland kam auf 8333 Einheiten und ein Minus von 5,9 Prozent. (aum)