Vorschau: Pedelec-Hybrid, Sport-Enyaq und Minol-Miniaturen

Hybridfahrzeuge sind nicht nur im Automobilbau zu finden, sondern auch in der Mikromobilität. Unser Mitarbeiter Jürgen Pander hat sich hinter das Steuer des Hopper gesetzt: Das ungewöhnliche Pedelec bietet ein Autolenkrad und ein Dach, zwei Sitze und drei Räder.

Deutlich rasanter geht es mit dem Enyaq, den Skoda in der nächsten Woche auch als noch dynmischere RS-Version vorstellt. Das neue Topmodell der Baureihe leistet 250 kW (340 PS) und beschleunigt in 5,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Deutlich gesitteter geht es im Octavia Combi zu. In der überarbeiteten vierten Generation hat er neben seinem stilsicheren Auftritt und den konkurrenzlosen Räumer-Qualitäten auch in Sachen digitaler Ausstattung und Komfortbedienung hinzugewonnen. Schon fast egal, welcher Motor nun gerade unter der Haube werkelt, wie Frank Wald im Praxistest mit dem elektrifizierten 115 PS-Einstiegsbenziner feststellen konnte.



Zudem holen wir die bereits für diese Woche angekündigten Praxistests des Kia EV 3 und des Can-Am Traxter nach.



Die allgemeine Kaufzurückhaltung trifft auch die Caravaningbranche: Dort stehen besonders preisgünstige Fahrzeuge im Fokus. Forster hat die Preise gesenkt und die Ausstattung verbessert, Ahorn Camp bestellt ebenfalls das Einsteiger-Feld.



Vor 30 Jahren verschwand mit der Tankstellenkette Minol eines der letzten Stücke DDR-Mobilitätsgeschichte. In Modellautos lebt die Marke weiter. Andy Andresen besitzt rund 250 Stück und präsentiert nicht nur sie in einem Bildband, den wir vorstellen.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt über weitere Neuheiten und aktuelle Entwicklungen im Fahrzeugbereich sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)