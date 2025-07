Der AvD präsentiert sich neben dem Eis

Der Automobilclub von Deutschland und der EC Bad Nauheim gehen zur neuen Eishockeysaison 2025/26 eine Partnerschaft ein, die längerfristig angelegt ist. Der AvD wird ab der kommenden Saison im Colonel-Knight-Stadion in Bad Nauheim mit LED- und Bannerwerbung präsent sein und darüber hinaus mit verschiedenen Aktionen die Nähe zu den Fans des Eishockeyclubs suchen. Darüber hinaus sind weitere interaktive Formate, Gewinnspiele und Präsenz rund um die Heimspiele der „Roten Teufel“ von Bad Nauheim geplant.

Alle neuen Mitglieder, die im Rahmen der Partnerschaft über den EC Bad Nauheim zum AvD kommen, erhalten ein offizielles Trikot der „Roten Teufel“ als Willkommensgeschenk. Die Aktionsseite ist unter avd.de/ec ab sofort online erreichbar. Zusätzlich gibt es zum Saisonauftakt bis zum 30. September 2025 einen exklusiven Rabatt von 50 Prozent auf die Mitgliedschaften AvD Help Plus und Help Plus Familie. (aum)