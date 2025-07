Skoda begleitet die Tour de France der Frauen

Skoda ist ab morgen zum vierten Mal in Folge offizieller Hauptpartner der Tour de France Femmes avec Zwift. An dem prestigeträchtigsten Frauen-Radrennen der Welt nehmen 154 Fahrerinnen und 22 Teams teil. Der Automobilhersteller mit Wurzeln im Fahrradbau stellt den Organisatoren 32 Plug-in-Hybride und Elektroautos zur Verfügung. Rennleiterin Marion Rousse wird das Geschehen in ihrem „Red Car“, einem Skoda Enyaq, überwachen.

Skoda ist außerdem wieder Sponsor des Grünen Trikots für die Führende der Punktewertung und stellt auch die Trophäe für die Gewinnerin der Punktewertung zur Verfügung. Der diesjährige Pokal aus grünem Kristall ist mit einem speziellen Skoda-Logo versehen, das an das 130-jährige Firmenjubiläum erinnert. Entworfen wurde die Trophäe von der Designabteilung.



Während des Rennens können Fans ein mobiles Café besuchen, das in einem Elroq eingerichtet ist. Auf der Seite WeLoveCycling.com kann das Rennen nachverfolgt werden. Dort gibt es auch Blicke hinter die Kulissen genießen. Tipps und Gewinnspiele ergänzen das Angebot.



Die Strecke führt über neun Etappen und 1165 Kilometer bis zum 3. August quer durch Frankreich von der Bretagne im Westen bis zu den Alpen im Osten. Die diesjährige Route führt durch das Zentralmassiv bis in die Savoyer Alpen, wobei die Fahrerinnen einen Rekordanstieg mit insgesamt 17.240 Höhenmetern bewältigen müssen. (aum)