Mehr Tote und Verletzte auf Deutschlands Straßen

Im Mai sind in Deutschland 37.400 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das vier Prozent bzw. 1600 Verletzte mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten stieg ebenfalls an: 255 Menschen starben im Straßenverkehr, 14 mehr mehr als im Mai 2024. Auch die Zahl der Unfälle nahm zu: Die mit Personenschaden um 1500 auf 30.300 (plus fünf Prozent) und die, bei denen es bei Sachschaden blieb, um 5400 auf 195.400 (+3 %).