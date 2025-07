Hollywood in Köln: Toyota zeigt seine Filmhelden

Sie sind die heimlichen Stars in Actionfilmen, Krimis oder TV-Komödien: Ohne schnelle, schöne und vor allem zuverlässige Autos gäbe es keine Verfolgungsjagden, Roadtrips oder Romanzen. Am Samstag, 2. August, zeigt die Toyota Collection in ihrer Ausstellungshalle auf dem Gelände von Toyota Deutschland in Köln von 10 bis 14 Uhr die Modelle der japanischen Marke, die auf Leinwand und im Fernsehen Karriere machten.

Darunter gleich drei Exemplare des extrem seltenen 2000GT, der als Roadsterumbau 1967 im Filmabenteuer „Man lebt nur zweimal“ dem Geheimagenten James Bond als Fluchtfahrzeug diente. Der erste japanischer Supersportwagen brillierte außerdem in fast 50 weiteren Kinofilmen und Konsolenspielen. Keine Überraschung, dass er als automobile Geldanlage heute in der Hochpreisliga italienischer Vmax-Renner spielt. Auch ein Privatfahrzeug von Bond-Darsteller Roger Moore, ein Land Cruiser Station Wagon FJ60 von 1982, kann in der Ausstellung hautnah entdeckt werden.



Das gilt auch für Japans meistverkauftes Sportcoupé Toyota Celica, das in rund 2800 Filmrollen besetzt wurde. Ein heimlicher Leinwandstar ist auch der Corolla. Rund 14.500 Auftritte listet das Internet in der Filmkarriere des meistverkauften Autos der Welt auf. Die „Fast & Furious“-Saga mit furiosen Auftritten des Toyota Supra (JZA80) kennen fast alle. Von der Fan-Community ebenso gefeiert werden die „Initial D“-Filme mit den auf Driftrennen ausgelegten Sportlern der Baureihe Toyota AE86. Aber auch die Offroader von Toyota – automobile Stars in Filmen wie „Jurassic Park“ oder „Toy Story“ – laden dazu ein, im Cockpit Platz zu nehmen oder einen Blick unter die Motorhaube zu riskieren.

Beim Tag der Toyota-Filmhelden sorgen auch zwei kostenlose Experten-Vorträge mit Insiderinfos und Anekdoten über die Filmautos sowie Fun Facts zu Umrüstungen und Spezialausstattungen für die Filmproduktionen. Gelegenheit zu Benzingesprächen gibt es außerdem beim traditionellen Treffen der Community mit ihren Liebhaberfahrzeugen vor den Toren der Ausstellungshalle. Der Eintritt ist frei. (aum)