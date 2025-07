Luxus-Personalisierung für den Range Rover Sport

Das exklusive, hauseigene Auftragsfertigungsprogramm von Range Rover, SV Bespoke, ist nun auch erstmals für den Range Rover Sport verfügbar. Der britische Offroad-Hersteller reagiert damit nach eigenen Angaben „auf die weltweit steigende Nachfrage nach Luxuspersonalisierungen“. Kunden hätten damit Zugang zu einer nahezu unerschöpflichen Auswahl an Farben, Materialien und Oberflächen, um ein Fahrzeug mit ihrem persönlichen Stil zu erschaffen.

Der erste personalisierte Range Rover Sport, der im Rahmen des SV Bespoke Services mit einem individuellen Design‑Thema entstand, ist der „Nocturne“ in tiefindigoblauem Exterieur. Er wurde von Hand poliert, um eine spiegelglatte Oberfläche zu erhalten. Karbon‑Elemente am Exterieur sowie Schriftzüge aus schwarzem Chrommetall sollen den leistungsorientierten Charakter des 635 PS starken 4,4 Liter-V8-Twin-Turbobenziner betonen. Die Ledersitze in Lunar und Ebony mit Kopfstützen aus schwarzem 3D‑Strick setzen das Thema fort. Das Einzelstück wird noch bis zum 26. Juli im Range Rover House Mykonos präsentiert, bevor er in privaten Besitz übergeht. (aum)