Mit Chery kommt China stärkste Exportmarke auf den deutschen Markt. Das Unternehmen ist bereits erfolgreich in Italien, Großbritannien, Spanien und Polen unterwegs. Nach der IAA in München startet Chery in Deutschland. Bis zum Ende des Jahres sind, so Deutschlandchef Xin Wu, 40 Händler in den wichtigsten deutschen Metropolen geplant, die ersten Showrooms werden gerade ausgebaut. „Unsere ersten Modelle werden der vollelektrische Omoda 5 und der Jaecoo 7 mit Plug-in-Hybridtechnik sein.“ Die Preise sind noch nicht festgelegt, aber „wir werden ganz bestimmt nicht als Billigmarke starten“, erklärt Xin Wu im Gespräch mit dem Auto-Medienportal. (aum)