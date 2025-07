Der neue Phoenix nimmt gerne auch noch den Yoyo mit

Phoenix präsentiert auf dem diesjährigen Caravan-Salon (29.8.–7.9.) in Düsseldorf den neuen Maxi Liner 9000 AY. Der Clou: Der 7,49-Tonner hat serienmäßig als einziger seiner Klasse eine Heckgarage, die Platz für ein Microcar bietet, mit dem die Camper am Standort flexibel bleiben. Phoenix hat sie auf den 2,53 Meter kurzen vollelektrischen XEV Yoyo mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 90 km/h zugeschnitten. Die Reichweite des L7e-Fahrzeugs aus Italien beträgt um die 150 Kilometer.

Basisfahrzeug des vollintegrierten Phoenix Maxi Liner 9000 AY ist der Iveco Dailiy mit einem volldigitalen Kombiinstrument. Über der Garage für den kleinen Elektroflitzer sind die Längsbetten angeordnet, flankiert von zwei seitlich integrierten Kleiderschränken. Davor schließt sich ein separates Bad an. Im mittleren Teil des Reisemobils befindet sich eine Längsküche mit Mineralgranit-Arbeitsfläche und Dreiflammenkocher sowie die Spüle mit einer Abdeckung als zusätzlicher Ablagefläche. Gegenüber befindet sich der hochgesetzte Kompressorkühlschrank.



Die Frontdinette bietet Platz für bis zu fünf Personen. Bei Bedarf lässt sich der Tisch absenken und zu einem Zusatzbett umfunktionieren. Optional ist auch ein Hubbett bestellbar. Auf Wunsch kann mittig über dem Fahrerhaus ein 32-Zoll-Flachbildschirm montiert werden.



Der Maxi Liner 9000 AY ist 9,20 Meter lang und 3,60 Meter hoch. Er wiegt fahrbereit 5720 Kilogramm, leistet in der Basis 176 PS (129 kW) und kostet in der Grundversion 321.000 Euro. Dazu kommen dann noch etwa 16.000 Euro für den XEV Yoyo. (aum)