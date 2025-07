Tanken im Wochenvergleich wieder etwas teurer

Obwohl der Preis für Rohöl nahezu auf dem Niveau der Vorwoche steht, sind die Kraftstoffpreise leicht gestiegen. Das ergibt die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland durch den ADAC. So kostet derzeit im bundesweiten Durchschnitt ein Liter Super E10 1,673 Euro, das ist ein Plus gegenüber der vergangenen Woche um 0,4 Cent. Diesel hat sich um 0,6 Cent je Liter verteuert und kostet 1,623 Euro je Liter.

Vor allem Diesel ist aus Sicht des ADAC überteuert, aber auch der Preisanstieg bei Benzin sei angesichts des nahezu gleichbleibenden Ölpreises und des wieder stärker notierenden Euros im Vergleich zum US-Dollar kaum nachvollziehbar. Der Dieselpreis ist nach Meinung des Automobilclubs ohnehin schon seit einiger Zeit zu hoch. Die Preisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten beträgt nur noch fünf Cent – bei einem Steuerunterschied von rund 20 Cent zugunsten von Diesel. (aum)