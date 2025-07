Mit dem 207 kW (280 PS) starken Mokka GSE bringt Opel Motorsporttechnik auf die Straße. Die sportliche Variante des Crossover nutzt die Erfahrungen, die Opel seit fünf Jahren im elektrischen Rallyesport mit dem Corsa gesammelt hat. Das vom Start an anliegende Drehmoment von 345 Newtonmeter ermöglicht eine Beschleunigung in gerade 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, und bei 200 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, was den kompakten Mokka zum schnellsten vollelektrischen Opel befördert.

Dem Fahrer stehen drei Fahreinstellungen zur Verfügung, wobei „Sport“ die volle Leistung bereitstellt. „Normal“ bedeutet eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h, und „Eco“ steht für größtmögliche Effizienz. Die Energie liefert eine 54 kWh starker Akku. Als Reichweite verspricht Opel bis zu 336 Kilometer. (aum/ww)

.