Mahle schult Werkstattmitarbeiter in einem neuen Trainingszentrum

Mahle hat in Stuttgart ein neues Global Training Center eingeweiht. Auf über 1300 Quadratmetern Trainingsfläche und an fünf voll ausgestatteten Arbeitsplätzen können bis zu 15 Werkstattmitarbeiter zeitgleich unter praxisnahen Bedingungen geschult und weiterqualifiziert werden. Weitere Einrichtungen dieser Art plant unter anderem in Frankreich und in Italien. Die Zunahme batterieelektrischer und hybrider Fahrzeuge erweitert den Aufgabenbereich in Werkstätten um die Themen Fahrzeugdiagnose, Wartung des Kühlkreislaufes und Arbeiten an Batteriesystemen. Das ist der Grund, warum sich die Ersatzteil- und Servicesparte von Mahle für die strategische Lage des Trainingszentrums direkt neben dem Entwicklungs- und Testzentrum für Antriebsbatterien des Unternehmens entschieden hat.

Zur verbesserten Weiterbildung gehört auch ein Trainingsportal. Über die Online-Plattform können Interessierte nicht nur Schulungen buchen, sondern auch auf technisches Anwenderwissen über das gesamte Mahle-Portfolio – von Ersatzteilen bis hin zu Werkstattausrüstung – hinweg zugreifen. Techniker und Partner im Großhandel können zwischen kostenfreien Live-Online-Trainings, in denen qualifizierte Trainer direkt für Fragen und den Austausch zur Verfügung stehen, und kurzen E-Learnings zur Vermittlung von Basiswissen oder zur technischen Vertiefung wählen. Darüber hinaus können Besucher des Portals Präsenztrainings schnell und einfach buchen und auf über 120 technische Dokumente wie beispielsweise Schadensbroschüren oder Ölmengenhandbücher zugreifen. Das Trainingsangebot ist in Deutsch, Englisch, Polnisch und Portugiesisch verfügbar. Weitere Sprachen werden derzeit vorbereitet.



„Wir verstehen uns nicht nur als Lieferant von Ersatzteilen und Werkstattausrüstung, sondern als starker Partner der Werkstätten mit einem ganzheitlichen Lösungspaket, das Beratung, Service und Weiterbildung vereint,“ erläutert Philipp Grosse Kleimann, Leiter des Geschäftsbereichs Lifecycle and Mobility beim Stuttgarter Technologie-Konzern. (aum)