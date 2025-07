Mit Ducati gut geschützt durch den Sommer

Speziell für Fahrten im Sommer hat Ducati eine neue Bekleidungskollektion entworfen: Sie umfasst die Kombi Tour Summer C1 und den Helm Strada Tour V5. Für noch mehr Schutz und Sicherheit sorgt die Airbagweste Smart Air.

Das Outfit Tour Summer C1 wurde gemeinsam mit Spidi entwickelt und eignet sich gut für sehr warme Tage. Die Kombination setzt sich aus einer belüfteten Jacke und einer ergonomischen Hose jeweils als Damen- und als Herrenschnitt. Die Jacke (438 Euro) verfügt über eine wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Membran, die bei Nichtgebrauch in der Rückentasche verstaut werden kann und auch als eigenständiges Kleidungsstück bei Regen oder Wind verwendet werden kann. Auch die Hose (341 Euro) verfügt über eine herausnehmbare Membran. Jacke und Hose können mit einem Reißverschluss verbunden werden.



Der Integralhelm Strada Tour V5 (974 Euro) entstand in Kooperation mit Arai und ist sowohl für Touren- als auch für Endurofahrer gedacht. Er kann mit Schirm, Visier und Brille in verschiedenen Kombinationen konfiguriert werden und verfügt über einen klassischen D-Ring-Verschluss. Das Innenfutter ist waschbar. Einlassöffnungen an Schirm, Visier und Kinnschutz mit Filter sowie an der Seite und Auslässe im Nackenbereich und an der Rückseite der Helmschale sorgen für die Belüftung.



Die Airbagweste Ducati Smart Air (ca. 670 Euro) bietet Schutz für Brust und Rücken und benötigt keine mechanische Verbindung zum Motorrad. Sie ist in drei universell verstellbaren Größen erhältlich. Das aufblasbare System ermöglicht bis zu drei Aktivierungen durch einfaches Austauschen der Kartusche, ohne dass ein technischer Eingriff erforderlich ist, während der wiederaufladbare Akku bis zu 12 Stunden Dauerbetrieb bietet. Durch die manuelle Deaktivierungsmöglichkeit kann sie beispielsweise auch mit ins Flugzeug genommen werden. (aum)