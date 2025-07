In Augsburg dreht sich alles um den Kreiskolben

Am kommenden Samstag dreht sich auf dem Gelände des „Mazda Classic“-Automobilmuseums Frey in Augsburg alles um den Kreiskolbenmotor: Beim ersten großen „Mazda Rotary“-Treffen feiern Fans und Freunde am 26. Juli dieses Motorenprinzip. Dazu werden verschiedene Serienfahrzeuge der Marke mit Wankelmotor erwartet. Zu sehen sind auch noch nie gezeigte Exponate, wie beispielsweise ein Mazda RX-7 Spirit R Type A von 2002. Das limitierte Modell stammt aus dem letzten Jahr der Baureihe.

Im Teilnahmebeitrag von 35 Euro (der Eintrittspreis für Beifahrer beträgt neun Euro, freier Eintritt für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre) sind ein vor Ort zugewiesener Parkplatz für einen Mazda mit Kreiskolbenmotor, ein Präsentpaket und der Eintritt in das Museum inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist aus Organisations- und Kapazitätsgründen auf 80 Fahrzeuge begrenzt (mazda-classic-frey.de). (aum)