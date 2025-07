Vorschau: Vier Praxistests und ein Interview

Halb Deutschland macht Urlaub, viele Autohersteller haben Werksferien, und auch das Kabinett in Berlin verabschiedet sich in die Sommerpause. Es wird also etwas ruhiger. Dennoch versorgen wir Sie natürlich weiterhin mit Meldungen über die neuesten Entwicklung in der Automobil- und Motorradwelt. In der nächsten Woche stellen wir vier Fahrzeuge im Praxistest vor und gehen näher auf die Pläne von Chery in Europa ein.

Stellantis hat vor wenigen Tagen überraschend verkündet, nicht weiter in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu investieren. Die geplante Produktion von neuen Hydrogen-Transportern ab diesem Sommer wurde ad acta gelegt. Jürgen Pander beleuchtet morgen einmal den Stand der Technologie, auf der viele Hoffnungen ruhen, die aber auch immer wieder Skeptiker auf den Plan ruft.



Chery ist mit mittlerweile über fünf Millionen Fahrzeugen größter Auto-Exporteur Chinas. Nach Spanien, Italien und Polen kommen mit dem elektrischen Omoda 5 und dem Plug-in-Hybrid Jaecoo 7 die ersten Modelle bald auch nach Deutschland. Wir sprechen mit Europachef Lin Wu, der das Unternehmen gut aufgestellt sieht.



Der Picanto ist nicht nur der kleinste Kia, sondern auch einer der letzten Kleinstwagen auf dem deutschen Markt. Als urbaner Einkaufswagen und Allzweckgefährt für Pizzaboten und Pflegedienste hört der Aktionsradius dieser Fahrzeuggattung meist kurz hinterm Ortsausgangsschild auf. Doch man kann damit auch bequem die Republik kreuzen und queren, wie Frank Wald im Praxistest er-fahren hat. Die Koreaner haben außerdem mit dem EV 3 ihren bislang kleinsten Stromer auf den Markt gebracht. Was kann das kompakte Elektroauto?



Unter dem Modellnamen Frontera – spanisch für Grenze – bot Opel einst Geländewagen an. Die Bezeichnung kehrt nun zurück. Dahinter steckt nun das günstige Einstiegsmodell aus Rüsselsheim. Michael Kirchberger war mit ihm unterwegs.



Kennen Sie die Fahrzeugklasse T3b? Mit ihr wurde Ende Oktober vergangenen Jahres auch in Deutschland EU-Recht umgesetzt und der bisherige nationale Alleingang einer LoF-Zulassung (land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine) für ATVs, Quads und Side-by-Side-Vehicles beendet. Wir waren mit einem Fahrzeug dieser Klasse unterwegs: dem Can-Am Traxter. Mehr als 60 km/h Spitzengeschwindigkeit erlaubt die Neuregelung in diesem Fall für das SSV aber nicht.



Außerdem stellen wir noch ein neues Kinderbuch zur Verkehrerziehung vor. (aum)