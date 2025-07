Starkes Wachstum bei digitaler Selbstbedienung im Autohaus

Offenbar nutzen immer mehr Autofahrer in Deutschland beim Besuch im Autohaus digitale Lösungen – sei es beim Service, bei der HU oder bei Reparaturaufträgen. Das belegen aktuell veröffentlichte Nutzer- sowie Halbjahreszahlen des Self-Service-Anbieters Tjekvik. Dort wo die Händler ihren Kunden die Wahl ließen, nutzten bereits 22 Prozent die Möglichkeit, ihr Fahrzeug vor dem Werkstatttermin online einzuchecken. Weitere 13 Prozent erledigten dies direkt im Autohaus an einem der Tjekvik-Terminals. Beide Wege helfen, lange Warteschlangen an der Serviceannahme zu vermeiden – insbesondere zu Stoßzeiten. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland fast 110.000 digitale Self-Service-Interaktionen gezählt – ein Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Besonders beliebt waren dabei saisonale Checks (22 Prozent), gefolgt von Klimaservice (16 Prozent) und Fahrzeugreinigung (15 Prozent). Auch die Nachfrage nach Serviceverträgen stieg: Über 2300 Wartungspakete wurden verkauft – ein Zuwachs von 43 Prozent. Und mit mehr als 1300 Fahrzeugbewertungsanfragen (+106 Prozent) wurde der Beweis erbracht, dass Kunden gerne digitale Kontaktpunkte nutzen, um sich selbständig ohne Verkaufsdruck zu informieren.



Die Zahl der Händlerstandorte in Deutschland, die Tjekviks digitale Check-in- und Check-out-Lösungen einsetzen, ist im ersten Halbjahr 2025 um 37 Prozent gestiegen. Besonders große Händlergruppen setzen zunehmend auf die Technologie, um Mitarbeitende zu entlasten und ihren Kunden ein zeitgemäßes Erlebnis zu bieten. Mittlerweile ist Tjekvik in 34 Ländern aktiv; die Software ist in 30 Sprachen verfügbar und wird von Marken und Händlergruppen europaweit eingesetzt. (aum/av)