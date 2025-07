Der chinesische Konzern BYD, weltweit größter Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat mit der neuen Plattform „Super-e“ eine Technologie entwickelt, mit der sich die Ladezeiten auf das Niveau eines Tankvorgangs verkürzen. „Super-e“ steht für eine Ladeleistung von bis zu 1000 kW oder zwei Kilometer Reichweite pro Sekunde, was sich in 400 Kilometer nach fünf Minuten Aufenthalt an der Ladestation übersetzt. Bisher ist die neue 1000-Volt-Architektur für die aktuell in China angebotenen Modelle Han L, eine Premium-Limousine, und das siebensitzige SUV Tang L, verfügbar, die wahrscheinlich demnächst auch in Europa angeboten werden.

Die beiden Fahrzeuge werden von einem 580 kW (761 PS) starken Motor angetrieben und erreichen, so BYD, eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 km/h. „Wir planen, die Ladestationen gegen Ende des Jahres auch bei unseren europäischen Händlern aufzubauen, wenn sie über ausreichend Platz verfügen und danach auch an den Autobahnen in Europa zu installieren“, blickt BYD-Chefin Stella Lee in die Zukunft.



Beim autonomen Fahren vertraut BYD dem Auge Gottes. Die Entwickler tauften ihre Sensorik aus welchen Gründen auch immer „God’s Eye“, und in Xian zeigt Versuchsingenieur Qin Chuan in einem Dolphin Surf, wie der Kleinwagen autonom durch den Verkehr zum Kongresszentrum der Millionenmetropole rollt, wo BYD gerade den einmillionsten Dolphin feiert. (aum)