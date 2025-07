Lucid und Uber bauen Robotaxi-Dienst auf

Lucid, Nuro und Uber bauen Robotaxi-Dienst auf



Uber plant, 20.000 und mehr autonom fahrende Lucid Gravity in Dutzenden Märkten weltweit einzusetzen, der Start ist für Ende des Jahres in einer großen US-Stadt geplant.



Lucid, Nuro und Uber haben heute ein globales Robotaxi-Programm angekündigt, das exklusiv für die Uber-Plattform entwickelt wurde. Dabei soll die Fahrzeugarchitektur des Lucid-SUV Gravity mit dem Level-4-Autonomiefahrsystem des US-Spezialisten für selbstfahrende Technologie Nuro sowie Ubers globalem Netzwerk und dessen dynamischen Flottenmanagements kombiniert werden. Die notwendige Hardware wird direkt in den Gravity integriert und erhält anschließend die Nuro-Software, sobald das Fahrzeug von Uber in Betrieb genommen wird. Der erste Lucid-Nuro-Robotaxi-Prototyp fährt bereits autonom auf einem geschlossenen Testgelände von Nuro in Las Vegas, USA. Schon Ende des Jahres soll der neue Robotaxi-Dienst in einer großen US-Stadt den Betrieb aufnehmen.



Uber plant, über sechs Jahre hinweg 20.000 oder mehr Lucid-Fahrzeuge mit dem Nuro Driver auszustatten. Uber oder deren Drittanbieter-Flottenpartner werden die Fahrzeuge besitzen und betreiben und exklusiv über die Uber-Plattform für Fahrgäste verfügbar machen. Mit Betrieben in 70 Ländern und durchschnittlich 34 Millionen Fahrten pro Tag verfügt Uber über die nötige Skalierung, um die Vorteile autonomer Fahrzeuge weltweit zugänglich zu machen. Um die Partnerschaft weiter zu vertiefen, plant Uber Investitionen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowohl in Nuro als auch in Lucid. (aum)