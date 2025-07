Im Bücherregal: Ein Känguru hilft Kindern im Straßenverkehr

Nach einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein kleiner Junge unter die Räder eines Lkw geraten ist, wurde in Köln der Verein „Blicki“ gegründet. Die Initiative für mehr Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr hat nun ein Wimmelbuch herausgebracht, das sich an Nutzer ab vier Jahren richtet.

In „Blicki blickt’s“, so der Titel, begleiten die Kinder das gleichnamige Känguru auf 14 Seiten mit fünf doppelseitigen Bildmotiven durch verschiedene Verkehrszenarien in der Stadt. Mal geht es zum Einkaufen oder zum Sportplatz, mal in der Morgendämmerung zur Schule. Welches ist der sicherste Weg, wo lauern Gefahren? Mit über zwei Dutzend Klebestickern können die jungen Leser entsprechende Markierungen setzen oder auch einem Kind auf dem Fahrrad noch den wichtigen Helm aufsetzen. Außerdem gibt es ein im Dunkeln leuchtendes Bild, um auf eindrucksvolle Weise auf die Wichtigkeit von guter Sichtbarkeit zu früher oder später Stunde aufmerksam zu machen.



Am Ende gibt es ein kleines Verkehrsquiz und auch noch einige Hinweise für die Eltern. Ein QR-Code führt nicht nur zu einem Lied mit Lernreinem für die Verkehrserziehung, sondern auch zu Ausmalbildern mit Motiven aus dem Buch und zu weiteren Inhalten und Übungen.



Apropos Hinweis. Die beiden Buchdeckel werden an der Seite durch einen Klebestreifen zusammengehalten, damit der Stickerbogen nicht vorher herausfällt. Der Verlag empfiehlt, das Siegel vorsichtig jeweils an den Stellen zwischen den Seiten mit einem Cutter oder einer Schere zu durchtrennen. Wer das nicht weiß und den Streifen abzieht, der hat hinterher nicht nur unschöne Klebereste auf dem Buchumschlag, sondern im Zweifelsfall auch ein Stück vom Covermotiv mit abgerissen. Gleiches gilt für den ebenfalls viel zu stark haftenden Aufkleber der Polizei Berlin, die an dem Projekt mitgewirkt hat. Warum das seitliche Siegel überhaupt sein muss, bleibt außerdem unverständlich, denn der Bogen mit den Stickern ist noch einmal zusätzlich mit zwei Klebepunkten auf der letzten Buchseite fixiert – und lässt sich zum Glück leicht lösen, ohne Schäden zu hinterlassen.



„Blicki blickt’s – Gemeinsam sicher durch den Straßenverkehr“ von Wenke Polster und Dirk Hendler mit Illustrationen von Max Beindorf ist im Dorling-Kindersley-Verlag (München) erschienen. Das Buch kostet 9,95 Euro. (aum)