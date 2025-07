Peugeot macht E-Mobilität komfortabler

Peugeot erweitert das Angebot im Bereich der Konnektivität. Ab sofort erhalten alle Neufahrzeuge das Paket „Connect One“ serienmäßig – inklusive neuer Funktionen speziell für vollelektrische und elektrifizierte Modelle.

Herzstück des Pakets ist die App „MyPEUGEOT“, mit der sich Reichweite und Ladestand des Fahrzeugs in Echtzeit per Smartphone überwachen und steuern lassen. Hinzu kommen Funktionen wie Ladeüberwachung und Vorklimatisierung. Ergänzt wird das Angebot durch die App „e-Routes by Free2move Charge“, die verfügbare Ladestationen anzeigt, optimale Stopps und Ladezeiten entlang der Route vorschlägt, dabei aktuelle Verkehrsinfos, Wetter sowie den Ladezustand des Fahrzeugs berücksichtigt.



Verfügbar ist auch das optionale Paket „Connect Plus“ mit weiteren digitalen Diensten, darunter die TomTom Connected Navigation, die exakte Reichweiten- und Streckenanalysen bietet oder das EV-Routing, das in der Fahrzeugnavigation integriert ist. (aum)