Ducati mit eigener Fantribüne

Ducati wird beim Grand Prix von San Marino (13./14.9.) wieder mit einer eigenen Fantribüne in Misano vertreten sein. Sie befindet sich im Bereich C, direkt an der spektakulären Curva del Carro, und bietet eine herausragende Sicht auf eine der spannendsten Passagen des gesamten Moto-GP-Kurses. Sie ist vollständig überdacht und mit einer Großbildleinwand ausgestattet, die ab Samstagmorgen bis zum Rennende am Sonntag alle Highlights überträgt.

Das Ticket beinhaltet neben dem freien Zugang zur Tribüne über das gesamte Wochenende über reservierte Parkplätze für Motorräder und Autos, Umkleidemöglichkeiten, einen gesicherter Bereich zur Gepäckaufbewahrung sowie ein Fanpaket. Die Karten sind sowohl für das komplette Wochenende – inklusive Sprintrennen am Samstag und Grand Prix am Sonntag – als auch für einzelne Tage erhältlich. Der Verkauf erfolgt über den speziell eingerichteten Bereich auf Ducati.com. (aum)