Elektrokrafträder holen leicht auf

Der Motorradmarkt steht immer noch im Zeichen vorgezogener Verkäufe und Händlerzulassungen im vergangenen Jahr im Vorfeld der Euro-5+-Norm. Laut Industrieverband Motorrad (IVM) wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 89.559 Krafträder und -roller aller Klassen zugelassen. Das sind 28,9 Prozent bzw. fast 36.400 Fahrzeuge weniger als im ersten Halbjahr 2024. Im Juni betrug das Minus mit 17.779 Einheiten 19,4 Prozent.

Seit Jahresbeginn wurden 57.917 Motorräder erstmals zugelassen. Das sind 28,8 Prozent weniger als von Januar bis Juni vergangenen Jahres. Bei den Maxiscootern gab es 7874 Neuzulassungen, ein Rückgang um 19,8 Prozent. Am deutlichsten brach der Markt für Leichtkrafträder ein. Mit 10.959 wurden fast 7000 Maschinen (minus 38,7 Prozent) verkauft als im Vorjahreszeitraum. Bei den Leichtkraftrollern ging die Zahl von 16.858 auf 12.809 Stück (-24,0 %) zurück.



Gegen den Trend wachsen konnte der Bereich der Elektrozweiräder, wenngleich sich ihr Bestand weiterhin auf niedrigem Niveau bewegt. Hier stiegen die Neuzulassungen über alle Fahrzeugkategorien hinweg im ersten Halbjahr um 8,6 Prozent auf 2841. Das Gros entfällt hier auf die 11-kW-Rollerklasse (125er-Äquivalent) und Marktführer Niu. Im klassischen Motorradsegment gab es mit 246 Neuanmeldungen einen Zuwachs um 13,9 Prozent. Das waren in echten Zahlen ausgedrückt aber nur 30 Einheiten mehr als vor einem Jahr und dürfte auch mit dem Markteintritt von Can-Am und entsprechenden Probefahrzeugen zusammenhängen. Die meisten Fahrzeuge verkauft hier weiterhin E-Pionier Zero.



Nach wir vor ist die BMW R 1300 GS das meistverkaufte Motorrad auf dem deutschen Markt. Es folgen die Kawasaki Z 900 und die Honda CBR 650 R. Bei den Kraftrollern liegen die Vespa 300/310 GTS sowie die beiden Honda-Modelle ADV 350 und Forza 350 vorn. Die gefragtesten Leichtkrafträder sind die Honda CB 125 R sowie die YZF-R 125 und die MT-125 von Yamaha. Bei den 125er-Rollern führen die Vespa GTS und Vespa Primavera sowie der Forza von Honda die Beliebtheitsskala an. (aum)