Für die zweite Hälfte seiner Bauzeit kommt der insgesamt sieben Millionen Mal produzierte Kia Sportage in einer überarbeiteten Version auf den Markt. Der neue Sportage kommt mit einer umfangreichen Antriebspalette vom Benziner über Diesel bis hin zum Plug-in-Hybrid zu den Kunden. Die Leistung der Motoren wurde in den meisten Fällen angehoben. Die Preisliste beginnt bei 35.190 Euro. Neben der siebenjährigen Garantie gibt es ein ebenfalls siebenjähriges Navigations-Update. Die Auslieferungen beginnen in diesem Monat, Hybridfreunde müssen bis Oktober warten. Der PHEV folgt Ende des Jahres erstmals alternativ auch als Frontriebler.

Markantes Erkennungszeichen des aktualisierten Sportage ist die neue Frontpartie der vor drei Jahren vorgestellten fünften Modellgeneration. Für Ihre Formensprache haben die Kia-Kreativen den Begriff „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze) entwickelt, und das übersetzt sich beim aktuellen Sportage in ein „neues Gesicht“, bei dem die Lichtgrafik den jüngsten Modellen der Marke angepasst wurde, mit der die Breite des Kühlergrills optisch vergrößert wird. Die Hauptscheinwerfer zwischen LED-Tagfahrlicht und Grill zeigen die Verwandtschaft zum gelungenen EV 9 und rücken den Sportage optisch in die Nähe des Sorento. Die gelungene Neugestaltung gibt dem Sportage einen noch selbstbewussteren Auftritt als bisher. Das gilt auch für die neuen Leichtmetallräder (je nach Ausführung 17, 18 und 19 Zoll). Im Heck haben die LED-Rückleuchten ebenfalls ein neues Design erhalten. In der Länge wuchs der Sportage um überschaubare zweieinhalb Zentimeter auf 4,54 Meter. (aum)