Triumph steigert die Performance der TF 250-X

Triumph spendiert der TF 250-X ein Update. Die Motocross-Maschine bekommt eine neue Airbox und ein verbessertes Motormapping für noch bessere Gasannahme sowie einen neuen Schalldämpfer. Dazu kommen eine neue und robustere Hochleistungskupplung sowie eine bessere Fahrwerksbalance gerade im mittleren Federwegbereich und bei Kurvenfahrten. Außerdem gibt es neue Designdetails in Performance Yellow. Der neue Modelljahrgang ist bereits bei den Offroad-Stützpunkthändlern von Triumph verfügbar. Der Preis beträgt in Deutschland* 10.595 Euro plus händlerspezifischer Nebenkosten sowie in Österreich 10.895 Euro. (aum)