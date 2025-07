Ein Renault für den Staatspräsidenten

Doppelt hält besser und Hauptsache französisch: Neben dem DS No. 8 Présidentiel bekommt der Élysée-Palast in Paris auch noch einen Renault Rafale Présidentiel für den Staatspräsidenten. Das gepanzerte Fahrzeug ist als rollendes Büro konzipiert und basiert auf dem Plug-in-Hybrid Rafale Hybrid E-Tech 4x4 mit 300 PS (221 kW), dessen Fahrgestell verlängert wurde.

Zu den besonderen Merkmalen gehören neben der gepanzerten und in exklusivem Bleu Présidence lackierten Karosserie ein Kühlergrill in den Nationalfarben, abnehmbare Fahnenhalter und blaue, weiße und rote Embleme an den Vordertüren. Der Lack besitzt zudem einen blau-weiß-roten Glitzereffekt, der im Sonnenlicht sichtbar wird. Das Soft-Close-System der hinteren Türen sorgt für leises Öffnen und Schließen und entspricht den protokollarischen Anforderungen.



Im Innenraum findet sich an einigen Stellen schwarzer Marmor mit weißen Adern, der in den Pyrenäen abgebaut wird, und dunkles Buchenholz mit Intarsienverzierung. Das Leder stammt aus ausgewählten Reststücken und wurde in speziellen Farben neu verarbeitet, während die blauen Ziernähte der offiziellen Farbpalette der Republik entsprechen. Die Kopfstützen sind mit einer fein gearbeiteten Lasergravur des französischen Wappens versehen: eine Pelta mit Liktorenbündel und Eichen- und Olivenzweigen. (aum)