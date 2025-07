Nach fünf Standorten in Deutschland und einem in Österreich ist nun die erste Porsche Charging Lounge in der Schweiz ans Netz gegangen. In Signy-Avenex bei Nyon können Fahrer eines Elektroautos der Marke mit bis zu 400 kW laden und in entspannter Ambiente warten. Die Kilowattstunde kostet dort 0,39 CHF.

Die Charging Lounge befindet sich bei Nyon unweit des Genfer Sees, nahe der Autobahn 1, die Lausanne und Genf verbindet. Damit ist der Standort auch für Reisende interessant, die aus Deutschland nach Frankreich unterwegs sind oder umgekehrt.



Auf dem Gelände in Signy-Avenex im Kanton Waadt stehen insgesamt sechs DC-Schnellladesäulen zur Verfügung. Im Außenbereich befinden sich Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern, im Innenbereich gibt es Lounge-Sessel, eine Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks, einen Kaffeeautomaten, einen Wasserspender sowie einen Sanitärraum. Zudem steht kostenlos WLAN zur Verfügung. Außen- und Innenbereich werden rund um die Uhr überwacht. (aum)