Der Mercedes CLA kommt auch wieder als Shooting Brake

Auch die neue Generation des CLA wird Mercedes Benz wieder als Shooting Brake anbieten. Er kommt als vollelektrische Variante in zwei Leistungsstufen mit 200 kW (272 PS) und 260 kW (353 PS) sowie als 48-Volt-Hybrid. In der EQ-Version bietet er neben dem klassischen Gepäckraum mit einem Volumen zwischen 455 und 1290 Litern noch einen 101 Liter großen Frunk unter der Fronthaube. Der neue CLA ist dreieinhalb Zentimeter länger als sein Vorgänger, etwas höher und breiter, hat aber vor allem über sechs Zentimeter mehr Radstand, was insbesondere dem Fond zugute kommt. Die Anhängelast beträgt bis zu 1,8 Tonnen.

Mercedes verspricht für den CLA mit EQ-Technologie (wie sich Mercedes inzwischen gerne ausdrückt) Normreichweiten von über 750 Kilometern. Energie für über 300 Kilometer soll das Fahrzeug dank 800-Volt-Technik in etwa zehn Minuten nachladen können. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für ein Elektroauto ungewöhnlich hohe 210 km/h.



Das Modell verfügt unter anderem über ein festes – optional schaltbares –Panoramaglasdach. Der optionale Infotainmentbildschirm MBUX Superscreen erstreckt sich über die gesamte Breite des Interieurs. Hinter der Glasfläche sitzen der 26 Zentimeter (10,25 Zoll) große Bildschirm für den Fahrer und das 35,6 Zentimeter (14 Zoll) große Zentraldisplay. Optional ist für den Beifahrer ein 35,6 Zentimeter (14 Zoll) großer eigener Screen für individuelles Entertainment erhältlich.



Auf den Markt kommen soll der Mercedes-Benz CLA Shooting Brake im März kommenden Jahres. (aum)