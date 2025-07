Hyundai setzt auf Google Places

Hyundai integriert Google Places in seine Navigationssysteme. Alle Fahrzeuge, die mit dem Infotainmentsystem Connected Car Navigation Cockpit ausgestattet sind und das aktuelle Software-Update installiert haben, erhalten Zugang zu diesem Dienst. Dazu gehören die Baureihen Kona, Santa Fe, Tucson und Ioniq und auch bereits an Kunden ausgelieferte Fahrzeuge. Google Places bietet eine über 200 Millionen Orte umfassende Adressdatenbank mit verschiedenen „Points of Interest“ und liefert zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten, Beschreibungen, Bewertungen und Fotos. Dazu kommt eine verbesserte Freitextsuche. (aum)