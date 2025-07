In 19 Tagen mit der Triumph um die Welt

Dakar-Champion Sam Sunderland hat ein neues Ziel: Er möchte die schnellste Weltumrundung mit einem Motorrad schaffen. Aufbrechen will der in Dubai lebende Brite im September mit einer Triumph Tiger 1200 Rally Explorer von London aus. Zu unterbieten ist der aktuelle Rekord von 19 Tagen, acht Stunden und 25 Minuten, den Kevin und Julia Sanders vor 23 Jahren aufgestellt haben.

Um sein Ziel in der geforderten Zeit zu erreichen, muss der 36-Jährige 19 Tage lang jeweils fast 1600 Kilometer zurücklegen, was in etwa der Länge seines Heimatlandes Großbritannien entspricht. Inklusive Flügen und Schiffspassagen (deren Zeit nicht mitgezählt wird) wird Sam Sunderland ingsesamt etwa 30 Tage brauchen, um in sechs Etappen 15 Länder und verschiedene Zeitzonen zu durchqueren. Von Europa geht es in die Türkei, nach Saudi-Arabien, Australien und Neuseeland, die USA und Kanada und über Afrika zurück nach Europa. Sunderland muss stets das selbe Motorrad benutzen, zwei antipodische Punkte ansteuern und mindestens 29.000 Kilometer zurücklegen sowie zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren – so wollen es die Vorgaben. (aum)