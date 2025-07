Oliver Rowland gewinnt im Nissan vorzeitig die Formel E

Oliver Rowland hat sich gestern vorzeitig die Formel-E-Weltmeisterschaft gesichert. Unter schwierigen Witterungsbedingungen und nach einer Startplatzstrafe erreichte der Brite in seinem Nissan gestern als Vierter das Ziel. Da Hauptkontrahent Pascal Wehrlein die Top Ten verpasste, reichte das für Rowland. Das letzte Rennen der Saison findet Ende des Monats in London statt. Die Hersteller- und die Teamwertung führt Porsche vor Nissan an. (aum)