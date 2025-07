Vorschau: Schnelles China, ein Epizentrum und ein Niedergang

Auf klein folgt groß: Nachdem Hyundai den Elektro-Kleinwagen Inster erfolgreich im deutschen Markt platziert hat, greifen die Koreaner mit dem Flaggschiff Ioniq 9 nun im Premiumsegment an. Der über fünf Meter lange SUV-Stromer soll dank 110-kWh-Akku bis zu 620 Kilometer Reichweite ermöglichen und ein loungeartiges Raumgefühl für bis zu sieben Personen bieten. Frank Wald hat es ausprobiert.

Auch bei Seat stehen sie unter Strom. Die Spanier bereiten sich im katalanischen Stammwerk in Martorell nahe Barcelona auf die Produktion der gesamten Electric Urban Car Family des Volkswagen-Konzerns vor, beginnend mit den neuen Cupra-Stromer Raval. Wir haben das „Epizentrum der Transformation“ besucht.



In China geht alles schneller, jetzt auch das Laden. BYD zeigt einen 1000-kW-Lader, mit dem sich der Akku in Minutenschnelle laden lässt. Mit dem Dolphin hat die Marke zudem den ersten Millionen-Seller im Programm.



Wir werfen einen Blick auf das Goodwood Festival of Speed an diesem Wochenende, und unser Mitarbeiter Jürgen Pander beleuchtet den Niedergang des einst weltberühmten italienischen Autodesigns, dem auch so manches deutsche Fahrzeug seine Form verdankt.



Im Praxistest stellen wir den Citroën e-C4 X vor.



Darüber hinaus halten wir sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie sonstigen Mobilitätsformen und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)