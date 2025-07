Der Kia X-Ceed leistet künftig mehr

Kia hat den X-Ceed zum Modelljahr 2026 neu aufgestellt. Es gibt stärkere Motoren und eine umfangreichere Ausstattung. Die Einstiegsmotorisierung ist nun der 1.0 T-GDI mit 115 PS (85 kW) statt bisher 100 PS, und der bisherige 140 PS starke 1,5-Liter-Motor wird vom 1.6 T-GDI mit wahlweise 150 PS (110 kW) und 180 PS (132 kW) abgelöst. Mit ihnen erhöht sich auch die Anhängelast von 1210 auf 1410 Kilogramm (1010 kg beim 1.0 T-GDI).

Der 1,0-Liter-Motor ist serienmäßig mit einer Sechs-Gang-Schaltung kombiniert, die beiden 1,6-Liter-Varianten besitzen ein Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Das Topmodell 1.6 T-GDI 180 DCT beschleunigt in 8,5 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht 210 km/h Höchstgeschwindigkeit (Vorgänger: 10,4 Sekunden, 195 km/h).



Die für den 1.0 T-GDI erhältliche neue Basisversion Core mit breiter Serienausstattung inklusive Navigation und LED-Scheinwerfern reduziert den Startpreis des X-Ceed um 700 Euro auf 26.990 Euro. Die ebenfalls neue Nightline Edition, verfügbar für 1.0 T-GDI und 1.6 T-GDI 150, bietet ein hohes Komfortniveau und bringt zu Preisen ab 29.990 Euro unter anderem exklusiv gestalteter Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination mit.



Insgesamt bietet Kia für den kompakten Crossover sechs verschiedene Ausstattungslinien an. (aum)