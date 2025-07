Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hält die Automobilindustrie für die wichtigste Wirtschaftsbranche in Deutschland. 87 Prozent der Bürger sind dieser Meinung. Das ist das Ergebniss einer Untersuchung, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA) vorgenommen hat. Das Handwerk (71 Prozent), die Maschinenbauindustrie (70 Prozent), die Metallindustrie (66 Prozent) und die Bauwirtschaft (64 Prozent) folgen mit Abstand.

Unabhängig von Alter, Geschlecht, sozioökonomischem Status, Berufstätigkeit oder Wohnort (Stadt/Land) wird die Automobilindustrie in allen Gruppen mit Abstand als wichtigste Branche in Deutschland angesehen. Teilweise stimmen dem über 90 Prozent der Befragten zu und selbst der niedrigste Wert (79 Prozent in Ostdeutschland) liegt über dem aller anderen Industrien.



Die Umfrage zeigt auch: Es gibt angesichts der Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Deutschland weit verbreitete Zweifel an der internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Autonation Deutschland. Negative Folgen für die Beschäftigungsentwicklung sehen die Befragten vor allem für mittelständische Unternehmen und Zulieferer in ihrer Region.



Zunehmend sprechen sich Menschen daher gegenüber einer Umfrage von vor zwei Jahren auch für eine Entlastung der Unternehmen bei den Energiekosten, den Steuern und für geringere Umweltschutzauflagen sowie Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren aus. (aum)