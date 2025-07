Am Rimac Nevera R zieht niemand vorbei

Der kroatische Supersportwagenhersteller Rimac hat mit einem Nevera R zwei Dutzend neue Rekorde aufgestellt. Zudem holte sich die Marke, an der Porsche beteiligt ist, den Bestwert für den Sprint von 0 auf 400 km/h und wieder zurück zum Stillstand. Der Nevera R brauchte auf der Teststrecke in Papenburg 25,79 Sekunden und war damit etwas über zwei Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter Koenigsegg mit einem Jesko Absolut.

Weitere Bestmarke, die aufgestellt worden sind, waren unter anderem in 1,72 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 3,95 Sekunden auf Tempo 200 und eine Höchstgeschwindigkeit von 431,45 km/h, die den Spitzenwert für ein Elektroauto darstellt. Einige Rekorde waren bereits vorher in Rimac-Hand gewesen.



Der Nevera R wird von vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 1550 kW (2107 PS). 40 Stück werden gebaut. Das Hypercar kostet 2,3 Millionen Euro. (aum)