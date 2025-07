U15-Mannschaften kicken um den Porsche-Fußball-Cup

Der „Porsche Fußball Cup 2025“ wird am 6. und 7. September erneut beim VfB Stuttgart ausgetragen. Bei dem U15-Turnier in Europa spielt ein internationales Teilnehmerfeld um den Titel. Auf die acht Mannschaften wartet auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Mit der Aktion „Tore für Charity“ spendet Porsche außerdem 400 Euro für jeden erzielten Treffer an die Stiftung Olympia-Nachwuchs.

Neben Titelverteidiger FC Barcelona sowie FC Bayern München und VfL Wolfsburg spielen die Partnervereine der Porsche Jugendförderung „Turbo für Talente“ mit Gastgeber VfB Stuttgart, Red Bull Fußball Akademie Salzburg, Borussia Mönchengladbach, FC Erzgebirge Aue und SV Stuttgarter Kickers um den Pokal.



Einen Tag vor Turnierbeginn haben die Mannschaften bereits die Chance, sich bei der Gruppenauslosung im Porsche-Museum kennenzulernen. Am Samstag stehen die Vorrundenspielen an. Aufgeteilt in zwei Gruppen à vier Mannschaften starten die Vereine im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Spieldauer beträgt jeweils zweimal 20 Minuten.



Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen begegnen sich am Sonntagvormittag, im Halbfinale. Die weiteren Ergebnisse der Gruppenphase entscheiden über die Paarungen der nachfolgenden Platzierungsspiele. Höhepunkt ist das Finale mit Siegerehrung, das um 13.45 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion stattfinden wird. Der Eintritt ist an beiden Turnier-Tagen für Besucher kostenlos. Neben verschiedenen Verpflegungsstationen wartet auf die Fans abseits der Spiele spannende Mitmachaktionen für Jung und Alt. (aum)