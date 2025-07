Lexus entwickelt den RZ weiter

Mehr Leistung, mehr Fahrdynamik, mehr Reichweite: Lexus entwickelt den vollelektrischen RZ weiter. Die Aktualisierungen reichen von einer neuen Batterie bis hin zu Detailanpassungen am Antrieb. Erstmals kombiniert Lexus ein Steer-by-Wire-System mit dem neu gestalteten und kompakten Lenkrad. Die Lenkung erfordert nur eine 200-Grad-Drehung, um von der Mittelstellung voll nach links oder rechts einzuschlagen, so dass Hand-über-Hand-Bewegungen oder gekreuzte Armbewegungen fast vollständig entfallen. Im F Sport debütiert zudem das Lexus Interactive Manual Drive, das ein klassisches Acht-Gang-Automatik Getriebe simuliert. Die Kraftverteilung des ebenfalls optimierten Allradantriebs passt sich unterschiedlich an die jeweilige Fahrsituation an.

Die auf 77 kWh erhöhte Batteriekapazität ermöglicht gegenüber der Vorgängergeneration bis zu 95 Kilometern mehr Reichweite. Außerdem gibt es einen neuen 22-kW-Onboard-Charger.

Angeboten werden wird der Lexus RZ in drei Leistungsstufen mit 165 kW (224 PS), 280 kW (380 PS) und 300 kW (408 PS). Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h bzw. 180 km/h begrenzt. Die WLTP-Reichweiten liegen je nach Modell zwischen 450 und knapp 570 Kilometern.



Wann und zu welchen Preisen der neue RZ auf den Markt kommt, gab Lexus noch nicht an. (aum)