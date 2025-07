Bon Voyage mit der Ducati Multistrada

Die „Multistrada V4 Voyagers 2025“, die erste Ausgabe des internationalen Wettbewerbs für alle Reiseliebhaber auf der Ducati Multistrada V4, ist zu Ende gegangen. An der Initiative nahmen über 200 Besitzer des Motorrads aus mehr als 45 Ländern teil – vom amerikanischen bis zum asiatischen Kontinent. Eine Jury der Marke wählte sechs Gewinner in ebenso vielen Kategorien aus, die jeweils eine unterschiedliche Art des Reisens repräsentieren.

In der Kategorie „Abenteuerlichste Reise“ überzeugte der Thailänder Rolf Pontus Hagen, der mit seiner Multistrada V4 Rally eine epische Tour von Thailand über Laos bis nach China unternahm. Trotz extremer Wetterbedingungen – von eisiger Kälte bis zu plötzlichen Stürmen – erreichte er eine beeindruckende Höhe von 5200 Metern über dem Meeresspiegel, am Fuße des Mount Everest.



Werner Klaus Philipp aus Deutschland wurde für seine außergewöhnliche „Gruppenreise“ ausgezeichnet. Gemeinsam mit 15 weiteren Motorradfahrern startete er in Deutschland und fuhr über die historischen Routen der Seidenstraße bis nach China, wo die Fahrt in Thailand endete. Auch er wählte eine Rally mit 30-Liter-Tank.



Den Preis für die spannendste „Ducati Official Club-Reise“ erhielt Sandra Frutos Espinosa aus Spanien. Zusammen mit dem D.O.C. aus Murcia legte sie auf ihrer Multistrada V4 S rund 3600 Kilometer durch Marokko zurück.



Antoine Frédéric Hutter aus Frankreich legte auf seiner Multistrada V4 Rally insgesamt 22.000 Kilometer zurück und gewann damit in der Kategorie „Längste Reise (nach Kilometern)“. Gestartet in Spanien, führte ihn seine Route über die Schotterpisten Portugals zum Westkap, weiter nach Tarifa (Südkap) und durch die baltischen Staaten bis zum Nordkap. Von dort kehrte er über Skandinavien und weitere europäische Länder bis nach Belgien zurück.



Den Preis für die beste „Soloreise“ erhielt Oscar Ivan Garcia Medina aus den Vereinigten Staaten, der seine gesamte Tour mit einem Satz Ersatzreifen bestritt. Im Sommer 2024 startete er allein vom amerikanischen Mittleren Westen bis zum Atlantik und legte über 12.000 Kilometer auf meiner Multistrada V4 S zurück.



In der Kategorie der Reise, die die Markenwerte ehrt und am stärksten widerspiegelt, siegte Lúcio Prado Wander aus Brasilien. Gemeinsam mit seinem Sohn fuhr er auf jeweils einer eigenen Multistrada V4 S von Brasilien bis in die Atacama-Wüste in Chile: Zwei Generationen, vereint durch eine gemeinsame Leidenschaft.



Alle Gewinner erhalten eine exklusive, personalisierte Trophäe sowie ein offizielles Zubehörset bestehend aus Trolley, Beauty Case, Trinkflasche, Gepäckanhänger, Nackenwärmer und Schlüsselanhänger im Ducati-Design.



Die Geschichten der Teilnehmer werden Teil des Ducati Archivs. Die ausgewählten Beiträge werden in einem eigens eingerichteten Bereich auf der offiziellen Webseite und in den sozialen Netzwerken von Ducati veröffentlicht.



Für nächstes Jahr ist eine Neuauflage der Voyagers mit neuen Kategorien geplant. (aum)