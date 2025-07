VW ID 3 GTX eifert dem Golf II nach

Ein Jahr nach der Premiere des Showcars bringt Volkswagen die Serienversion des ID 3 GTX „Fire + Ice“ auf den Markt. das limitierte Sondermodell wurde in Zusammenarbeit der gleichnamigen Sportbekleidungsmarke von Bogner entworfen. Das Fahrzeug greift die Idee des Golf II „Fire and Ice“ von 1990 wieder auf. In Anlehnung an das damalige Erscheinungsjahr wird es 1990 Exemplare des ID 3 GTX Fire + Ice geben. Das Sondermodell ist zu Preisen ab 56.020 Euro bestellbar.

Wahlweise ist der Fire + Ice mit 210 kW (286 PS) oder 240 kW (326 PS) lieferbar. Der Elektromotor entwickelt in beiden Fällen ein maximales Drehmoment von 545 Newtonmetern. In der stärkeren Version sprintet das Sondermodell in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird erst bei 200 km/h elektronisch abgeregelt. Das Sport-DCC-Fahrwerk ist hier Serie, für die 210-kW-Version ist es optional erhältlich. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 591 Kilometern.



Der VW ID 3 GTX Fire + Ice ist in Ultra Violet Metallic lackiert. Die besondere Farbgebung ist eine Hommage an den Vorgänger, der in einem ähnlichen Farbton geliefert wurde. Die Dachrahmenleiste setzt sich in rotem Eloxal-Lack ab, während die C-Säule eine transparent-matte Folierung mit dem „Fire + Ice“-Muster trägt. Darüber hinaus ist der Dachkantenspoiler mit dem Fire-and-Ice-Logo aus den 1990er Jahren versehen. Es gibt spezielle Felgen und extra abgedunkelte LED-Heckleuchten. Licht-Projektionen beim Öffnen werfen die grafische Darstellung der Elemente „Fire“ (Fahrerseite) und „Ice“ (Beifahrerseite) auf den Boden.



Der Innenraum ist farblich zweigeteilt. Während auf der Fahrerseite und dem dahinterliegenden Sitz die Akzentfarbe „On Fire Red“ an Sitzen und Nähten vorherrscht, sind die Sitze und das Interieur der Beifahrerseite von Designelementen in „Keep Cool Blue“ („Ice“) geprägt. Auch Lenkrad, Instrumententafel, Türverkleidungen sowie die Fußmatten werden mit farbigen Nähten und Logos individualisiert. Inspiriert von den Bogner-Kollektionen sind die Sitze im Stil von Daunenjacken gesteppt und mittig mit einem angedeuteten Reißverschluss und dem „Fire + Ice“-Logo versehen. Zum Lieferumfang gehören außerdem das Komfort- und das Assistenzpaket sowie das „Interieur Paket Plus“ inklusive Top-Sportsitzen mit elektrischer Massagefunktion, AR-Head-up-Display und Soundsystem von Harman Kardon.



Mit dem Sondermodell „Fire and Ice“ präsentierte Volkswagen im Jahr 1990 eine sowohl sportlich als auch hinsichtlich ihres Komforts exklusive Version des Golf der zweiten Generation. Dessen Design war in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer, Modeschöpfer und Regisseur Willy Bogner entstanden. Mit seiner extravaganten Optik – einer Dark-Violett-Perleffekt-Lackierung, Leichtmetallfelgen, Frontspoiler sowie Karosserieverbreiterungen – und der leistungsstarken Motorisierung von 90 bis zu 160 PS avancierte der Golf Fire and Ice, besonders in der GTI-Version, schnell zu einer begehrten Rarität. Er wurde zum Überraschungserfolg. Insgesamt 16.700 Stück wurden verkauft. Ursprünglich waren nur 10.000 Einheiten geplant. (aum)