Mazda eröffnet neues Forschungs- und Entwicklungszentrum

Mazda hat in Tokio ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Das bereits existierende Tokyo Office der Marke zieht ebenfalls in die neuen Räumlichkeiten um. Das Mazda R&D Centre Tokyo (MRT) spielt eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Softwareentwicklungskompetenz. Die Einrichtung arbeitet daher auch mit Universitäten, Unternehmen und anderen Forschungseinrichtungen zusammen. Zudem erweitert das Mazda Tokyo Office seine bisherigen Funktionen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation und Vertrieb um erweiterte Marketingaktivitäten zur Transformation des Inlandsgeschäfts und verstärkt die Rekrutierungskapazitäten für das Unternehmen. (aum)