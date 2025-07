Triumph setzt bei der Scrambler 400 nach

Triumph erweitert das Modellangebot seiner 400er-Baureihe um die Scrambler 400 XC. Gegenüber der X tritt sie mit Kreuzspeichenfelgen, serienmäßigem Motorschutz, Sturzbügeln, Lampenmaske und -gitter sowie einem hoch montierten zweitem Schutzblech („Entenschnabel“) noch einmal deutlich offroadorientierter an. Der um einen auf 13 Liter geschrumpfte Tank bietet tiefere Knieeinbuchtungen. Erhältlich ist die Triumph Scrambler 400 XC ab September in den Farben Gelb, Schwarz und Weiß. Der Preis beträgt 7145 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 7795 Euro). Das sind rund 800 Euro mehr als für die X. (aum)