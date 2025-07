Stauprognose: Der Reiseverkehr nimmt deutlich zu

Der Sommerreiseverkehr wird am kommenden Wochenende ((11.–13.7.) spürbar zunehmen. Insbesondere der Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie im Norden der Niederlande sorgt für volle Straßen und teils kilometerlange Staus, warnt der ADAC. Zusätzlich rollt eine zweite Reisewelle aus Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie aus dem Süden der Niederlande an. Auch viele Urlauber aus Nordeuropa sind auf dem Weg in den Süden. Dazu kommen als Nadelöhre fast 1200 Baustellen auf den deutschen Autobahnen sowie Vollsperrungen auf der A 6 und der A 8.

Besonders hoch ist die Staugefahr auf folgenden Autobahnen (in beiden Richtungen):

- A 1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

- Kölner Ring (A 1/A 3/A 4)

- A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

- A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

- A 5 Frankfurt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

- A 24 Hamburg – Berlin

- A 31 Bottrop – Leer

- A 45 Hagen – Gießen – Aschaffenburg

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Die verkehrsreichsten Zeiten sind Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, dem empfiehlt der ADAC, besser auf die Wochentage Montag bis Donnerstag auszuweichen, idealerweise außerhalb der Berufsverkehrszeiten.



Zur Entlastung des Ferienverkehrs gilt vom 1. Juli bis zum 31. August an allen Samstagen ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zwischen 7 und 20 Uhr auf besonders belasteten Strecken.



Auch im benachbarten Ausland drohen teils erhebliche Verzögerungen. In Österreich ist vor allem die Brennerautobahn betroffen. Dort sorgen umfangreiche Bauarbeiten an der Luegbrücke trotz zweispurigem Verkehr insbesondere am Wochenende für erhebliche Behinderungen. Zudem gelten in Tirol Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr auf der Inntalautobahn (A 12) sowie auf der Fernpass-Route. Zusätzliche Verzögerungen drohen durch verschärfte Grenzkontrollen, vor allem an den Übergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93). Auch bei der Ausreise aus Deutschland werden teilweise Kontrollen durchgeführt, etwa in Richtung Dänemark, Niederlande, Frankreich und Polen. Für Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sollten Autofahrer ebenfalls längere Wartezeiten einkalkulieren. (aum)