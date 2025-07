Fiat beginnt mit Vorserienfertigung des neuen 500 Hybrid

Fiat hat in seinem traditionsreichen Werk Mirafiori in Turin mit der Vorserienfertigung des neuen 500 Hybrid begonnen. Die reguläre Produktion soll im November beginnen. Bis Jahresende sollen dann noch rund 5000 Fahrzeuge gebaut werden. Zukünftig ist die Fertigung von bis zu 100.000 Einheiten pro Jahr vorgesehen.

Der Fiat 500 Hybrid basiert auf dem 500 Elektro mit gegenüber der Vorgängergeneration größeren Abmessungen. Er wird in drei Karosserievarianten verfügbar sein. Neben dem Zweitürer mit Heckklappe und dem Cabriolet gibt es ihn, wie auch den Elektro, in Ausführung mit einer zweiten Tür auf der Beifahrerseite für den Fond. Der 500 Hybrid hat einen 1,0-Liter-Dreizylinder und ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe.



Die Vorgängergeneration des populären Kleinstwagens wurde bis Mitte vergangenen Jahres im polnischen Tichy produziert. Einen Nachfolger sollte es eigentlich nicht mehr geben, da Fiat ursprünglich nur noch die in Italien gebaute Elektroversion anbieten wollte. Diese Entscheidung wurde vor wenigen Wochen zurückgenommen. (aum)