Toyota steigt ins Abo-Geschäft ein

Kinto, die Mobilitätsmarke von Toyota, erweitert ihr Angebot um das Auto-Abo. Es positioniert sich zwischen Miete und Leasing und beinhaltet ein umfassendes Paket, das Zulassung, Versicherung, Steuern, Wartung, Bereifung und weitere Leistungen abdeckt. Kunden zahlen lediglich eine monatliche Nutzungsrate sowie die Kosten für Tanken oder Laden. Die Mindestlaufzeit beträgt ein halbes Jahr, flexible Verlängerungen zu gleichbleibenden Konditionen sind möglich.

Das Auto-Abo von Kinto richtet sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Gedacht ist es zum Beispiel zur Überbrückung der Wartezeit auf ein Leasingfahrzeug, für mehr Flexibilität bei Mitarbeitern in der Probezeit oder als vorübergehende Ersatzlösung nach einem Unfall. Für das Abo stehen alle Fahrzeugmodelle von Toyota zur Verfügung. (aum)