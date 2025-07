Thomas Peckruhn ist neuer ZDK-Präsident

Thoms Peckruhn ist neuer Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Er wurde auf der heutigen virtuellen Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Arne Joswig (62) gewählt, der Ende Mai nach knapp zwei Jahren aus familiären Gründen von seinem Amt Wirkung zurückgetreten war.

Thomas Peckruhn ist Inhaber und gemeinsam mit seinen Söhnen Geschäftsführer der Autohaus-Gruppe Liebe in Sangerhausen mit 300 Mitarbeitern und neun Filialen in vier Bundesländern. Er ist seit 20 Jahren Vorstandsmitglied und war ab 2017 Vizepräsident des ZDK. Seinen bisherigen Posten übernimmt Michael Kraft (64). Der Diplom-Wirtschaftsingenieur bleibt Schatzmeister des ZDK.



Als Nachfolger für die ausgeschiedenen Mitglieder Johann Gesthuysen und Dirk Weddigen von Knapp wurden Fabio Krause, Geschäftsführer des Ford-Partnerverbands sowie Alexander Sauer-Wagner, Vorsitzender des Volkswagen- und Audi-Partnerverbands, in den Vorstand gewählt. (aum)