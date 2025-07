Der Kia EV 5 soll Zeichen setzen

Mit dem EV 5 wird Kia zum Jahreswechsel eine kompakte Ausführung des EV 9 auf den Markt bringen. Das Elektro-SUV soll nicht nur mit seinem loungehaften Interieur in seiner Klasse Zeichen setzen. Die Vordersitze verfügen über Massage- und Belüftungsfunktion und die Mittelkonsole über ein ausziehbares Staufach. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen entsteht eine Ladefläche von bis zu zwei Metern Länge. Der EV 5 hat nach WLTP in der Langstreckenversion mit 81,4-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern. Das regenerative Bremssystem nutzt Navigationsdaten, um frühzeitig Bremskraft- und Geschwindigkeitsanpassungen vorzunehmen, damit der Fahrer zum Beispiel vor Kreuzungen, Kurven oder Kreisverkehren das Bremspedal nicht betätigen muss.

Das Panoramadisplay fasst die beiden 12,3 Zoll großen Bildschirme des digitalen Kombiinstruments und des Navigationssystems sowie einen 13,5-cm-Touchscreen (5,3 Zoll) zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen nahtlos zusammen.



Einige Assistenzsysteme greifen, wenn notwendig, aktiv ein. So hält beispielsweise der Frontkollisionswarner 2.0 beim Überqueren von Kreuzungen den Querverkehr im Blick, beugt Kollisionen mit vorausfahrenden oder entgegenkommenden Fahrzeugen in der benachbarten Spur vor und führt bei Bedarf auch ein Ausweichmanöver durch. Der Totwinkelassistent reagiert bei drohenden Zusammenstößen mit Lenk- und Bremseingriffen. Der Autobahnassistent 2.0 mit Hands-on-Erkennung kann eigenständig einen Fahrspurwechsel durchführen sowie in Kombination mit der navigationsbasierten Geschwindigkeitsregelanlage vor Kurven die Geschwindigkeit frühzeitig reduzieren. Der Spurfolgeassistent 2.0 hält das Fahrzeug mittig in seiner Fahrspur und nutzt bei nicht vorhandenen Fahrbahnlinien auch das vorausfahrende Fahrzeug zeitweise als Orientierungspunkt. Und der Remote-Parkassistent 2.0 erkennt passende Parklücken und steuert das Fahrzeug selbstständig hinein oder heraus – dank Fernbedienungsfunktion auch, wenn sich der Fahrer nicht im Fahrzeug befindet.



Der EV 5 beherrscht auch bidirektionales Laden und kann durch die „Vehicle-to-Load“-Funktion (V2L) als 220-Volt-Stromquelle dienen, wobei die externen Geräte an die Steckdose im Innenraum oder über einen Adapter an den Ladeanschluss angeschlossen werden können. Zum anderen verfügt der E-SUV auch bereits über die Vorbereitung für V2X-Ladetechnologien. (aum)