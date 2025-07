Die Toyota Kreditbank bleibt spitze

Die Toyota Kreditbank GmbH (TKG) hat ihre herausragende Position im Bereich der Autobanken erneut unter Beweis gestellt: Beim diesjährigen Banken-Monitor der Fachzeitschrift „Autohaus“ wurde das Kölner Unternehmen zum 19. Mal in Folge als Sieger in der Kategorie „Importfabrikate“ mit Marktanteil über 2,5 Prozent ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt die TKG den Sonderpreis für das beste Privatleasing. In acht der insgesamt 42 Einzelkriterien gab es Bestnoten vom Handel.

Im Vergleich zum Marktdurchschnitt anderer Herstellerbanken konnte die Toyota Kreditbank mit einer Gesamtnote von 1,77 insbesondere in den Bereichen telefonische Erreichbarkeit,

Häufigkeit der Außendienstbesuche und Umgang mit Vertragsveränderungen sowie Dauer der Auszahlung bei Absatzfinanzierungen.



Der Handel lobte zudem den Umgang mit Vertragsveränderungen sowie die Schnelligkeit der Kreditentscheidung im Privatkundenleasing. Das Engagement und die fachliche Kompetenz des Außendienstes wurden ebenfalls positiv hervorgehoben.



Die größten Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr erzielte die TKG bei der Dauer der Auszahlung bei Absatzfinanzierungen, der Schnelligkeit der Auszahlung bei Einkaufsfinanzierungen, der fachlichen Kompetenz des Außendienstes und den angebotenen Schulungen. (aum)