Mit einer neuen Einsteigermarke Corigon will Hymer neue Kundenkreise erobern. Vier Baureihen starten auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, es gibt Kastenwagen mit oder ohne Hubdach und drei teilintegrierte Baureihen, die teils nur 2,14 Meter breit sind. Die Preisliste beginnt bei rund 54.500 Euro. Gebaut werden die Fahrzeuge im zur Firmengruppe gehörenden Laika-Werk in Italien. (aum)